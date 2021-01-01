Рейтинг лучших официальных казино

Наши критерии отбора казино на деньги

Эксперты составили ТОП лучших клубов Сети. Сведения постоянно обновляются и дополняется. Основные моменты, учитывающиеся при составлении рейтингов, следующие:

1. Наличие лицензии, информацию о которой легко проверить.

2. Комфорт и функциональность, предлагаемые оператором.

3. Коллекция эмуляторов (их количество, разнообразие, наличие демоверсий).

4. Отзывы геймеров, размещенные на разных ресурсах, посвященных гэмблингу.

5. Платформа сайта (возможность поддержки разных языков и валют).

6. Наличие турниров, лотерей, накопительного джекпота.

7. Бонусная программа (возможности для постоянных пользователей).

8. Безопасность личной информации и счетов геймеров.

Это основные критерии, помогающие специалистам при составлении ТОП рейтингов. Их достоверность находится на достойном уровне.

Как выбрать честные казино: основные правила

Если вы хотите найти место, где доступно спокойно регистрироваться, не опасаясь быть обманутым, изучите информацию, здесь имеющуюся. Помимо этого, надо обратить внимание на:

наличие логотипа регулятора, размещенного в футере главной страницы игрового ресурса;

количество слотов в современных лицензионных заведениях достаточно большое, если их не более 100-200 штук, то это наверняка фейковый ресурс;

операторы службы поддержки должны предоставлять сертификаты на симуляторы и лицензию на оказание услуг гэмблинга для ознакомления пользователем.

Совокупность мер при выборе надежного портала с играми (отзывы постоянных клиентов, ТОП рейтинги, самостоятельно полученная информация и пр.) – все это позволит найти проверенный легальный сайт с платными автоматами, которые безопасно запускать на деньги.

Как проверить наличия лицензии в онлайн казино

Для того чтобы найти лицензированные казино, следует воспользоваться рекомендациями, которые размещены выше. Кроме того, каждый геймер может самостоятельно убедиться в том, что портал работает легально. Для этого необходимо внимательно изучить портал, на котором вы собираетесь регистрироваться. На официальном сайте должно быть достаточно информации об операторе: название компании, юрисдикция, номер выданных документов и т.д. Также надо обратить внимание на логотип регулятора, выдавшего лицензию. Он должен быть активным, чтобы игрок мог перейти на страницу, на которой представлена информация о лицензировании клуба. В фейковых заведениях такая иконка имеется, но она не активна.

Иногда важные сведения размещены в разделе «О нас». Если их там нет, надо обратиться к саппорту за разъяснениями. Используя перечисленные варианты, каждый гэмблер сможет убедиться в наличии официальных документов у клуба.

Правила регистрации в официальных казино

В различных игорных заведениях процедура регистрации может немного отличаться. Например, на ресурсах с мальтийской лицензией геймерам предлагают сразу заполнить достаточно подробную анкету, в которой указывается персональная информация, дата рождения и место проживания пользователя, а также другие личные сведения. После этого потребуется обязательная верификация.

В клубах, работающих на основании лицензии Кюрасао, регистрация несколько проще. Стать членом клуба можно с помощью аккаунта социальных сетей или посредством заполнения простейшей формы. В ней указываются логин и придуманный пароль. После отправки анкеты на проверку, пользователю надо будет зайти в свой ящик электронной почты и подтвердить открытие нового игрового счета. Идентификация, чаще всего, может понадобиться только при выводе крупных выигрышей от 1 000 долларов или эквивалента в других валютах.

Почему не стоит играть в скриптовых казино

Регистрируясь на фейковых порталах с азартными играми, с очень высокой долей вероятности геймеры будут обмануты. Даже, если такой ресурс пытается работать честно, отдача аппаратов наверняка «подкручена». Если производитель выпускает слот с RTP, который соответствует 95%, такой же скриптовый симулятор может иметь отдачу, не превышающую 75%. Это означает, что у клиента есть возможность получить выигрыш, однако вероятность этого становится значительно ниже.

В так называемых скриптовых заведениях могут вообще не исполнять заявки пользователей на вывод выигрышей. Администрация может придумывать разные причины, якобы этому препятствующие. Например, ее не устроит копия документа, присланная для прохождения верификации или еще что-то. Подобные сайты надо обходить стороной и никогда туда не заходить.